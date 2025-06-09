'CAS GENERACIÓN ZOE'
Part dels fons d’una estafa piramidal de 4 milions va ser desviada al país
L’Audiència Nacional proposa jutjar 18 persones per organització criminal i blanqueig
El jutge de l’Audiència Nacional espanyola, José Luis Calama, ha proposat portar a judici 18 persones acusades de formar part d’una trama piramidal que hauria defraudat uns quatre milions d’euros a més d’un centenar d’inversors entre els anys 2010 i 2011. Segons el magistrat, part dels fons obtinguts per l’empresa Generación ZOE van ser desviats a Andorra i a Estònia, especialment quan els responsables van tenir coneixement que la policia estava investigant l’estructura financera del grup.
La trama utilitzava criptomonedes i diners en metàl·lic
L’aute judicial detalla que els acusats van captar capitals prometent rendiments “desorbitats” mitjançant una suposada escola de lideratge i coaching financer, recolzada en inversions de criptomonedes, membresies fictícies i operacions en metàl·lic. Els investigadors asseguren que l’esquema respon al patró clàssic d’estafa piramidal, en què els diners dels nous inversors s’utilitzaven per pagar suposats rendiments als primers participants, amb l’objectiu de generar confiança i alimentar la captació de nous clients.
El jutge vincula el cas amb blanqueig internacional.
El jutge destaca que la trama tenia una organització jerarquitzada, liderada pels germans Daniel i Camilo Paterna, i que es va recolzar en una intensa activitat publicitària i presència a les xarxes socials per projectar una falsa imatge de rendibilitat. Part dels beneficis fraudulents es van destinar a despeses de màrqueting, adquisició de béns de luxe i retirades en efectiu, sense cap traça d’activitat d’inversió real. Ara, la Fiscalia i les acusacions tenen un termini de deu dies per presentar els escrits de processament.
La derivació de fons a Andorra, tot i que no és el focus principal del cas, apareix com una peça rellevant dins la presumpta estratègia de blanqueig. El magistrat apunta que alguns dels diners van ser traslladats fora d’Espanya, entre altres motius, per evitar el rastre de les autoritats un cop iniciades les investigacions. La menció expressa del Principat en l’aute pot donar peu a futures diligències de col·laboració internacional.