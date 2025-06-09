DOCUMENTACIÓ
Més de mig miler de visites a la secció de llibres d’actes del Consell General
La secció de llibres d’actes del Consell General ha registrat 545 visites durant l’últim any, fruit de l’interès creixent per la consulta d’aquests documents històrics digitalitzats. Destaca la Introducció als llibres d’actes, amb 331 consultes, i la més recent, la Introducció al llibre II, publicada el 12 de maig, que ja acumula una cinquantena de visites. Els llibres accessibles inclouen la cronologia, foliació i contingut del Llibre I (1529-1639) i del Llibre II (1637-1682), disponible en línia.
Pel que fa a la digitalització, a finals del 2025 es preveu finalitzar el Llibre III (1683-1744), mentre que durant el 2026 es completaran el Llibre IV (1744-1863), retrobat recentment, i el Llibre V (1864-1940). El procés acabarà el primer trimestre del 2027 amb el Llibre VI (1940-1961). Aquests llibres són transcrits per facilitar-ne la conservació. A partir del 1961, els van fer amb màquina d’escriure i, després, amb ordinador.