REPORTATGE
La màgia pirinenca a Canes
El director Marc Camardons brilla al festival francès amb el curtmetratge ‘Per bruixa i metzinera’, reivindicant el cinema andorrà
“Tothom descendeix d’una bruixa o, si més no, d’aquells que les varen acusar”. El director andorrà Marc Camardons fa una reflexió de l’arquetip des de l’actualitat amb el seu curtmetratge Per bruixa i metzinera, film estrenat al Festival de Canes dins la secció per a autors emergents. Amb 24 minuts de metratge, tres anys de feina i rodatge a la vall de Madrona, al Prepirineu, la pel·lícula s’endinsa en l’imaginari popular de la bruixeria, explorant la memòria col·lectiva i les mateixes arrels del director.
“Els símbols no canvien, muten. La idea de la bruixa continua present en forma contemporània”
Camardons reconeix que el film és una reconciliació emocional amb la terra dels seus avantpassats. La vall, les masies, la història oral i el record de les dones que curaven, guarien i eren assenyalades, conformen el rerefons d’una història sobre una jove llenyataire obsessionada amb uns focs misteriosos.
“[Els joves] som la primera generació que ha perdut el relat com a forma de comunicació”
“Els símbols no canvien, muten. La idea de la bruixa continua present d’una forma contemporània”, explica Camardons. A partir de documents judicials del segle XVII a Andorra i els Pirineus, va construir un relat d’actualitat en què el fet màgic retrata l’exclusió femenina.
El cineasta lamenta que “som la primera generació que ha perdut el relat com a forma de comunicació”. La metàfora i el misteri han estat substituïts per la immediatesa, i això, diu, ens fa més pobres com a societat. Per bruixa i metzinera és una crida de l’imaginari col·lectiu i la necessitat d’escoltar les àvies.
El pròxim film de Camardons, el primer llargmetratge, vol rodar-lo a Andorra
Ara, Camardons es troba immers en l’escriptura del seu primer llargmetratge, amb la voluntat de rodar-lo per primera vegada a Andorra. Avança que vol explorar la fe cega i la creença, i que el territori andorrà pot aportar-hi l’escenari perfecte.