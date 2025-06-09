AUTOMÒBIL CLUB D'ANDORRA
L’ACA urgeix més multes per evitar sinistres
El 2024 es van registrar 456 accidents, un increment del 4,1%, segons dades d’Estadística
L’informe d’Estadística d’Andorra, publicat dilluns passat, confirma un lleuger augment dels accidents de trànsit registrats l’any 2024. Des de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), es demana una resposta proporcional per part de les autoritats amb “sancions més dures”. Tot i que el Codi de circulació ja es va revisar recentment, el secretari general de l’ACA, Toti Sasplugas, considera que “les sancions sembla que no són suficients o que no són prou dissuasives”, alerta.
Segons les dades, el 2024 es van registrar 456 accidents amb danys materials o corporals, un increment del 4,1% respecte a l’any 2023. Tanmateix, l’índex d’accidentalitat –que mesura els ferits greus i les víctimes mortals per cada 100.000 habitants– ha disminuït un 18,3%, situant-se en 35,1.
“Hi ha massa accés fàcil a l’alcohol i les drogues, tenim un problema de salut pública”
Sasplugas destaca l’augment alarmant de les morts a la carretera de set víctimes mortals, un increment del 250% respecte a l’any anterior. A més, el nombre de tests d’alcoholèmia amb resultat positiu en accidents ha crescut un 46,4%, i ja representa el 18% dels casos. Sasplugas subratlla la necessitat urgent de reforçar la pedagogia entre els conductors i abordar el problema social del consum d’alcohol i drogues per reduir la sinistralitat viària. “Hi ha molta falta encara de pedagogia. Hi ha molta falta encara, sobretot, de consciència sobre què suposa l’excés de velocitat i què implica conduir sota els efectes de les drogues i l’alcohol”, assegura.
El secretari general de l’ACA alerta que les campanyes de sensibilització han perdut força. “Aquí hem abaixat el llistó i ens hem relaxat. Cal fer campanyes nacionals”, denuncia Sasplugas. Per a ell, la formació ha de començar a les autoescoles i continuar de manera sostinguda. “Cal fer pedagogia en tots els àmbits”, insisteix, reclamant una estratègia integral d’educació viària.
Pel que fa a la sinistralitat derivada de la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues, Sasplugas assenyala que no es pot desvincular del model social i turístic del país. “És un país on tenim massa accés directe a l’alcohol i les drogues”, afirma. “Potser tenim un problema de salut pública”, alerta, tot apuntant que el problema és estructural.
Les dades estadístiques reforcen aquesta tesi, segons l’ACA. Un 5% de les víctimes d’accidents han estat implicades en sinistres amb alcoholèmia positiva, i encara que els casos amb drogues són baixos (1,2%), la presència d’aquestes substàncies continua sent “preocupant”. El secretari general de l’ACA considera que cal seguir una fórmula contundent que combini “pedagogia i sanció”, per tal de sensibilitzar al màxim sobre la seguretat viària.