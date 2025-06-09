Turisme
Govern es planteja augmentar la taxa turística el 50% en els mesos de més afluència
La nova llei de turisme s'aprovarà a la tardor
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha apuntat avui al matí que la nova llei de turisme "molt probablement inclourà una transitòria" que permetrà revisar la taxa turística d'acord amb l'afluència de visitants. "L'objectiu és que el preu de la taxa turística vagi en funció de l'ocupació. L'estudi de capacitat de càrrega del sector turístic ens indicarà quins són els mesos de l'any en què podem augmentar aquesta taxa", ha explicat el mandatari.
La llei està fase d'elaboració i es preveu que el primer esborrany estigui redactat al final d'aquest mes. A finals de juliol es presentarà als grups parlamentaris amb l'objectiu que pugui aprovar-se a la tardor. Una de les idees en què treballa Govern és aplicar un increment del 50% a la taxa en els períodes de temporada alta. Torres n'ha posat un exemple: si la taxa per persona i nit en un hotel de cinc estrelles és de tres euros, en els mesos de més afluència se'n pagarien quatre i mig. "Volem que sigui un augment consensuat i tenint en compte la situació turística del país", ha remarcat el ministre.