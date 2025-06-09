Successos
Detingut un home de 56 anys per assetjar sexualment una dona al Pas
Els fets van passar divendres al voltant de les 22.15 hores
Un home resident de 56 anys va ser detingut ahir per grapejar sexualment a una dona al Pas el divendres a la nit. Els fets van passar al voltant de les 22.15 hores quan, la dona resident es trobava a l'exterior del seu lloc de treball i el presumpte agressor la va grapejar per sobre de la roba a les seves parts íntimes, a la zona de la vagina, segons apunta la policia. La denúncia es va cursar dissabte al migdia, i per les dades que facilita la víctima, els agents van detenir l'home ahir al matí al Pas de la Casa, acusat com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat sexual.