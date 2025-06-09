Successos
Controlat per conduir amb una taxa d'1,08 a Andorra la Vella
Els agents també han detingut un home resident de 40 anys per trencar l'arrest nocturn al centre penitenciari
La policia va arrestar un conductor de 42 anys que conduïa amb una taxa d'alcoholèmia d'1,08 la setmana passada a Andorra la Vella.
Detingut per trencar reiteradament un arrest nocurn a la presó
Un home resident de 40 anys va ser detingut el passat dimecres per trencar reiteradament un arrest nocturn al centre penitenciari. La policia va seguir les instruccions de la fiscalia i l'home va ser arrestat per un delicte contra l'administració de justícia.
El dimarts els agents van detenir un home resident de 68 anys per una suspensió del permís de conduir. Mentre que dijous també es va arrestar un turista de 29 anys per desobediència a una ordre d'expulsió governativa.