Successos
Arrestat un conductor per empassar-se un embolcall de cocaïna en un control policial
L'home resident de 22 anys va ser ingressat a l'hospital i posteriorment traslladat a les dependències de la policia
Un conductor resident de 22 anys va haver de ser ingressat a l'hospital per empassar-se un embolcall de cocaïna durant un control policial. Els fets van succeir dissabte a les 18.30 hores a Andorra la Vella. Tal com apunta la policia, els agents van aturar el jove en un control específic i en fer-li la prova de tòxics salivals va donar positiu. Va ser llavors, quan els agents estaven efectuant el control, que l'home es va empassar l'embolcall, que segons les mateixes manifestacions de l'interessat podria tractar-se de cocaïna. Per aquest motiu, el jove va haver de ser traslladat a l'hospital, on va romandre ingressat perquè els sanitaris duguessin a terme les gestions sanitàries pertinents en relació amb el producte estupefaent engolit. Posteriorment, va ser traslladat a dependències policials per instruir el dossier pertinent.
Detingut amb 8 pastilles d'èxtasi a la frontera del riu Runer
Un home resident de 27 anys va ser detingut amb 8 pastilles d'èxtasi i 1,9 grams de cocaïna a la frontera del riu Runer. La policia el va arrestar dimarts passat al voltant de les 18.20 hores.