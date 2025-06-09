Seguretat

Alerta d'un intent d'estafa per SMS amb el pretext d'un fals paquet pendent

La policia demana no compartir informació i esborrar el missatge

El missatge fraudulent.Policia

La policia alerta d'un enviament massiu de missatges SMS amb el frau del fals paquet de correus. El text arriba procedent d'un número espanyol que es fa passar per Correus i on s'explica que s'ha intentat lliurar un paquet, però que no s'ha pogut fer. Per aquest motiu, demana una actualització de les dades a través d'un enllaç que el que pretén és robar les dades de la persona estafada. La policia demana no obrir l'enllaç i no compartir informació, així com esborrar el missatge.

