AR+I PRESENTA UN ESTUDI EN UN CONGRÉS A MÚRCIA
El seneci del Cap ja es troba a totes les parròquies
El seneci del Cap, planta exòtica invasora d’origen sud-africà, s’ha convertit en l’espècie més abundant d’Andorra i ha experimentat un increment alarmant en el seu abast. Segons l’últim estudi presentat per l’equip de ciències biològiques d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I), aquesta espècie ha crescut un 140% en freqüència i abundància entre 2019 i 2024. Els resultats es van exposar recentment a un congrés celebrat a Múrcia.
L’estudi actualitza la cartografia de la seva presència i confirma que s’ha estès de manera generalitzada a totes les parròquies del Principat, fet que posa en risc la biodiversitat autòctona i la resiliència dels ecosistemes locals. El seneci del Cap es caracteritza per una gran capacitat d’adaptació, ràpida expansió i desplaçament d’espècies vegetals natives, fet que complica les tasques de control.