SUCCESSOS
Localitzat al Pas de la Casa el jove francès desaparegut
La policia va trobar ahir sa i estalvi el jove francès de 27 anys, Thomas Marre, que va desaparèixer el passat diumenge, 1 de juny. El cos el va localitzar al voltant de la una del migdia. Marre va desaparèixer després d’abandonar l’allotjament a la residència hotel l’Aldosa de la parròquia Massanenca. La recerca, en col·laboració amb la gendarmeria francesa, va començar arran d’una denúncia del pare del desaparegut i un amic seu després de presentar-se a l’establiment on se’l va veure per últim cop. Agents del Pas de la Casa el van localitzar en perfectes condicions, i segons fonts policials, Marre estava buscant feina a la parròquia, adduint que volia una desconnexió familiar. La mare del jove, Isabelle Jost, va reconèixer al Diari que el fill “havia passat una etapa difícil”, però assegura que “l’havia superada”.
La policia va indicar que el jove buscava feina al Pas