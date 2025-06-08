JUSTÍCIA
L’entorn de la víctima no esclareix el filicidi de Coll de Nargó
Família, professors i companys de classe no van notar res estrany els dies previs a la mort
L’entorn de la nena de Sant Julià de Lòria que va ser assassinada per la mare a Coll de Nargó va declarar davant de la policia sobre els dies previs als fets. Tot i aquestes declaracions, els testimonis no van permetre aclarir què va poder motivar el crim. Tant la família com l’entorn escolar de la menor van assegurar que no havien percebut cap comportament estrany ni cap canvi en la rutina de la nena abans de la seva mort, segons va explicar l’advocat de la mare. “El 99% dels entrevistats van declarar que no havien notat res fora del normal. Només un company de classe va fer algun comentari, però va ser l’únic”, va afirmar el lletrat. Els docents de la nena també van prestar declaració i van corroborar que la menor havia continuat assistint amb normalitat a totes les activitats escolars i extraescolars.
Historial mèdic
La nena va continuar fent les seves activitats extraescolars
Un dels punts en què sí que s’ha avançat en les darreres setmanes és en la transferència dels historials mèdics andorrans de la mare, que inclouen tant l’expedient clínic com el psiquiàtric. Aquesta documentació és clau per a l’avaluació psicològica de la dona, un pas imprescindible per determinar el seu grau de responsabilitat penal i poder fixar la data del judici.
L’advocat de la defensa va assenyalar que l’informe psicològic podria estar enllestit aquest mateix estiu i va augurar que al llarg del mes d’agost tot hauria d’estar preparat per celebrar la vista. Mentrestant, la dona continua en presó preventiva al centre penitenciari de Ponent, en espera que es defineixi el seu futur judicial.
L'historial clínic de la dona ja ha arribat a la justícia catalana
Els fets es remunten al 8 de novembre de l’any passat, quan els mossos d’esquadra van iniciar la recerca de la dona i la filla després que es denunciés la seva desaparició. Dos dies després, el 10 de novembre, la mare va ser localitzada a Coll de Nargó i poc després es va trobar el cos sense vida de la nena en una bardissa pròxima a una granja allunyada del nucli urbà. L’informe toxicològic va confirmar que la menor havia mort a causa d’una combinació de medicaments que li havia subministrat la mare.
Segons va declarar la mateixa dona, el seu objectiu era evitar que la filla hagués de passar pel mateix patiment que ella. L’historial mèdic mostra que va iniciar tractament psiquiàtric quan tenia només 14 anys, i que ha estat diagnosticada de trastorn de la personalitat i depressió major.