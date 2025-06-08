LA RENDIBILITAT EN EL QUE PORTEM D'ANY ÉS POSITIVA EN 1,55%
El fons de reserva s’enfila al maig fins als 1.855 milions
La guardiola de les pensions ha guanyat 32 milions respecte a l’abril
El fons de reserva de jubilació (FRJ) ha tancat el maig amb una notable recuperació, assolint un màxim històric d’1.855,1 milions d’euros en actius sota gestió. Això representa un increment de 32,2 milions d’euros respecte a l’abril, quan el fons se situava en 1.822,9 milions.
Aquest augment es vincula a una rendibilitat positiva de l’1,55% en el que portem d’any, fruit del bon comportament generalitzat dels mercats financers durant el mes. L’informe destaca especialment la recuperació de la renda variable, que ha repuntat després de la suspensió temporal dels aranzels establerts pels Estats Units i l’inici de noves negociacions comercials. Aquest context ha generat un clima més favorable per a les inversions, fet que beneficia el balanç del fons.
El fons repunta després de la suspensió temporal dels aranzels
La rendibilitat acumulada a llarg termini de l’FRJ continua superant la inflació andorrana. Segons les dades preliminars, el fons acumula un 27,79% de rendiment en els darrers deu anys, un 23,13% en cinc anys, i un 15,64% en tres anys. La rendibilitat dels últims dotze mesos és del 6,44%.
Pel que fa a la composició de la cartera, l’FRJ manté una orientació conservadora, amb un 63,8% dels actius en renda fixa i monetària, un 30% en renda variable i un 6,2% en altres actius. Aquesta distribució busca estabilitat i una gestió del risc equilibrada, en un context financer encara marcat per incerteses globals.