Successos
Trobat al Pas de la Casa el jove francès desaparegut
La policia l'ha trobat en perfectes condicions al voltant de les 13 del migdia
El francès desaparegut el passat diumenge, 1 de juny, a la Massana ha estat trobat per la policia aquest dissabte al Pas de la Casa. Thomas Marre, de 27 anys, va desaparèixer després d'abandonar l'allotjament a la residència hotel l'Aldosa de la parròquia Massanenca. El cos policial tenia una recerca oberta per la desaparició de l'home, originari de Montauban, que va abandonar la Massana, a priori, per fer una excursió i tornar a casa, arran d'una denúncia de la seva familia.
Agents del Pas de la Casa l'han localitzat en perfectes condicions, i segons fonts policials, Marre estava buscant feina a la parròquia, adduint que volia una desconnexió familiar. Els agents ja han alertat la família de la troballa.