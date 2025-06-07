Successos
Topada entre dos vehicles a la CG2 en direcció a Encamp
L'impacte s'ha produït aquest matí al voltant de les 7:45 hores
Aquest matí, al voltant de les 7:45, s'ha produït una topada entre dos vehicles a la carretera general 2, en direcció a Encamp. El conductor d'un dels vehicles ha perdut el control, impactant contra un altre turisme estacionat en aquesta via. Segons ha informat la policia, el sinistre no ha causat cap ferit, però sí que hi ha hagut danys materials en els vehicles, així com en alguns elements de la carretera, com la vorera i les pilones de seguretat.