Mobilitat
Retencions de sortida per la frontera del riu Runer
S'acumula 1 quilòmetre de cues i aquest matí també s'han registrat d'entrada al Principat per la marxa ciclista 3 nacions
Mobilitat ha informat d'un quilòmetre de retencions de sortida per la frontera del riu Runer amb Espanya. L'operació sortida del cap de setmana, que coincideix amb un petit pont, ha provocat que es registrin cues per sortir del Principat.
Aquest matí també s'han vist retencions d'entrada a Andorra, provocades per la marxa ciclista 3 nacions, que ha provocat el tall de trànsit de la N-145 de pujada, establint un pas alternatiu pels vehicles. També s'ha informat de trànsit dens a Sant Julià. A hores d'ara, el departament de mobilitat només informa de cues de sortida.