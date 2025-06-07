CREAND CRÈDIT ANDORRÀ
Onze start-ups van a la trobada anual d’Scale Lab
Creand Crèdit Andorrà va reunir dijous més d’una desena d’start-ups en la tercera edició de la trobada anual del programa d’inversió Scale Lab Andorra, una iniciativa impulsada per l’entitat amb l’objectiu d’enfortir els vincles entre projectes emprenedors i l’ecosistema empresarial i financer del país. El programa busca generar sinergies que afavoreixin el creixement de les start-ups i fomentin la innovació.
El programa compta actualment amb 31 empreses emergents
La jornada, que va comptar amb la participació de 35 persones, va combinar sessions de treball, presentacions i activitats lúdiques per afavorir el coneixement mutu entre els emprenedors, així com el contacte directe amb inversors i experts del sector. També hi van participar figures destacades com Pere Vallès, CEO d’Exoticca; Pep Casas, inversor privat i professor a l’IESE, i Arnaud van Tichelen, especialista en private equity, que van compartir la seva experiència.
Actualment, el programa Scale Lab Andorra dona suport a 31 start-ups, seleccionades per la seva capacitat d’escalabilitat, la solidesa dels seus equips fundadors i el seu impacte potencial en sectors considerats estratègics per al futur del país, com ara la tecnologia, les finances digitals, la sostenibilitat o la salut.