FUNCIÓ PÚBLICA
Els uniformats proposen apujar la compensació pel GAdA fins al 12%
Els sindicats defensen, a més, que l’increment salarial mínim sigui del 2%
La contraproposta treballada pels sindicats dels cossos especials amb relació al primer enfront de negociació amb el Govern, la compensació per la pèrdua del complement derivat de la gestió de l’acompliment (GAdA), reivindica un ajustament a l’alça de l’increment salarial que oscil·laria entre el 2% per als funcionaris més novells i el 12% per als que acumulen més de quinze anys de carrera. Uns increments que se sumen a la demanda ja coneguda de retroactivitat del pagament des del gener, mentre que l’executiu s’avé a abonar l’increment a partir del juliol. La forquilla governamental se situa, a més, entre l’1% i el 8% en funció de l’antiguitat.
Els augments se sumen a la demanda de retroactivitat des del gener
En principi la contraproposta sindical sobre aquest punt –un altre tema és la revisió de les graelles– hauria de ser conjunta i incloure també el cos de docents i l’administració general. Així ho va demanar el Govern als interlocutors. Però el que per ara ha transcendit és el que haurien compartit sindicats de policia, penitenciaris, banders, duana i bombers, i caldrà veure si s’acaba introduint algun retoc i si finalment és un plantejament comú, de tots els representants de treballadors públics. El que es defensa per argumentar els percentatges a l’alça (i la retroactivitat) és que l’estudi encarregat a la consulta People Matters ha constatat que els salaris estan per sota del que tocaria, i que els increments de les graelles salarials no arribaran fins al gener del 2026. La proposta implica que els funcionaris més novells, amb tres o quatre anys de carrera professional, percebrien un 2% d’augment salarial. I els percentatges de pujada s’anirien incrementant d’acord amb els anys treballats fins a arribar al 12% dels treballadors amb més de quinze anys de trajectòria.
També plantegen un retoc en el càlcul de l’antiguitat dels treballadors
La proposta demana afinar el càlcul sobre l’antiguitat, que se sumin també els mesos treballats el 2025 i el topall no es posi en l’1 de gener. És a dir, que si un funcionari va incorporar-se el mes d’abril del 2009, que es compti que ja té 16 anys de trajectòria i no 15. L’argument és que d’una altra manera es penalitza el treballador.
L’objectiu del Govern és tancar la negociació durant aquest mes i, en la ronda de reunions celebrada entre dimecres i dijous –liderades per Xavier Espot juntament amb el ministre i el secretari d’Estat de Funció Pública i els titulars de les carteres responsables de cada cos– la sensació que haurien percebut els representants sindicals és que hi ha marge de millora.
Els dos fronts
La sostenibilitat financera és premissa fonamental i l’argument que s’ha esgrimit en aquests primers intercanvis. El Govern ja ha calculat un impacte de cinc milions d’euros anuals per la implementació d’aquestes pujades, que pretenen compensar que des del 2012 els treballadors públics no han tingut aquest complement de millora i el retard en la implantació dels substituts –l’AvAC a partir del 2026 i la carrera professional a partir del 2027. Però després s’ha de sumar el cost que suposarà la revisió generalitzada de totes les graelles per guanyar competitivitat salarial i després d’una anàlisi que ha certificat les mancances en aquesta matèria. En aquest cas, l’impacte econòmic es dividirà inicialment en dos anys, 2026 i 2027. Altres conceptes ja previstos en tot el pla de millora són la implantació del complement d’antiguitat per als treballadors interins i més pressupost per a formació.