ACCIONS PEL CONTRABAN
Els comerciants de tabac demanen controls més “quirúrgics” al Pas
La pressió policial provoca que el públic “tradicional i benvingut” hagi escapat en unes darreres setmanes restrictives
La Unió de Comerciants de Tabac (UCAT) reclama un canvi de sistema dels controls fronterers contra el contraban. Així ho va destacar el president de la UCAT, Raül Calvo: “Cal un model de control més quirúrgic, que estigui més a sobre dels infractors i que persegueixi més els petits traficants.” Unes actuacions policials que no afectin “el moviment dels turistes i de les persones que venen a fer una compra més endreçada”, va afegir Calvo. Els controls fronterers al Pas de la Casa s’han incrementat considerablement els mesos d’abril i maig, i han repercutit en una caiguda de vendes que preocupa l’associació. Calvo lamenta que “el públic tradicional i benvingut” es faci enrere a l’hora de comprar tabac al Pas, ja que “la seva experiència de compra no és tan agradable com voldria”. En aquest sentit, assegura que cal rebaixar la pressió policial, perquè tot i que certa vigilància faci una sensació de seguretat, la situació és “massa agressiva i visible, així que genera incomoditat”.
“Les actuacions no han d’afectar el moviment de turistes que compren de manera més endreçada”
Les accions conjuntes amb els gendarmes han condicionat una primavera descrita com a “convulsa” per Calvo. Aquest fet ha provocat que el públic habitual “hagi estat escapant en unes darreres setmanes bastant restrictives”. Els comerços s’han vist afectats perquè els compradors que “aporten pau i tranquil·litat al negoci” es desplacen a la Jonquera per evitar problemes. Els clients habituals francesos es troben els gendarmes dins d’Andorra, un dels principals fets que provoca la incomoditat, segons el líder de la UCAT. Per tant, “es troben aquells agents que unes hores més tard retrobaran a la duana, que potser els pararan el cotxe, els registraran el maleter i els fiscalitzaran d’una manera que no acaben d’entendre: com pot ser que comenci aquesta fiscalització dins del mateix terreny andorrà?”, va afegir Calvo.
“La pressió policial és massa agressiva i visible, així que genera incomoditat”
El president dels comerciants de tabac va afirmar que vol que “el Pas de la Casa i Andorra en general tornin al públic volgut i benvingut”. Un repte que cal aconseguir mitjançant “una transformació turística en què s’impliquin tots els sectors, els inversors o els comerciants, el comú d’Encamp, Govern i turisme”, va afegir Calvo. Les accions conjuntes que consideren oportunes des de la UCAT requereixen “passos decidits endavant per aconseguir un nou atractiu, amb una oferta d’oci més diversificada i àmplia”. “Hi ha molts aspectes que s’han de tractar i si no ho fem se’ns anirà morint el poble, l’interès del turista francès, i ho patirem tots realment”, va sentenciar Calvo.
Des de la Unió de Comerciants de Tabac, el president assegura haver “demanat, argumentat i parlat” sobre aquesta problemàtica. “Jo, almenys, per la meva banda, l’he posat damunt d’alguna taula governamental”, afirma Clavo, que expressa: “Si això fos d’una altra manera, aniríem una mica millor perquè ens estem veient repercutits molt negativament.” No obstant això, “són decisions que estan en mans de l’estat, que ha de fer allò que pugui per acontentar les exigències del govern francès i evitar el tràfic il·lícit”, afegeix el president de la UCAT. La preocupació és, doncs, compartida, ja que “l’estat veu que els números no van bé i això no agrada a ningú”: el primer trimestre de l’any les vendes de tabac ja van caure un 15%.