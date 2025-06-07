JUSTÍCIA
La demanda dels pisos turístics, camí del TC
La demanda judicial instada per l’Associació d’Empreses d’Allotjament Turístic contra la llei del 2022 que suposa la revocació de les llicències si és que l’habitatge dedicat al lloguer vacacional canvia de propietari arribarà al Constitucional els dies vinents, després que els tribunals ordinaris l’hagin rebutjat. El president de l’entitat, Àlex Ruiz, va explicar que ja era al TC on esperen obtenir els resultats que busquen, que passen perquè es consideri una lesió de drets aquesta pèrdua de la llicència si hi ha una operació de compravenda. I és que tant la Batllia com el Tribunal Superior s’hi han posicionat en contra, esgrimint que es pretenia un posicionament sobre una aplicació hipotètica de la norma legal.
L'acció va en contra de la llei aprovada el 2022
D’altra banda, Ruiz va indicar que del centenar d’habitatges d’ús turístic que ja han deixat d’operar, una cinquantena són afectats per la Llei òmnibus i, per tant, perdrien la llicència en tres anys per estar en edificis que són majoritàriament residencials.