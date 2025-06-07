SENSE RASTRE DES DE DIUMENGE PASSAT
Busquen un turista francès desaparegut
La policia col·labora amb la gendarmeria per localitzar Thomas Marre, un jove de 26 anys
La policia andorrana està col·laborant activament amb les autoritats franceses en la recerca de Thomas Marre, un jove de 27 anys originari de Montauban, al departament francès del Tarn-et-Garonne, que es troba en parador desconegut des de diumenge passat. Segons van confirmar fonts del cos, el jove va ser vist per última vegada a l’hotel residència Aldosa, a la Massana, quan el va abandonar al matí.
La policia francesa va detectar el seu mòbil per últim cop dijous a l'Arieja
Marre es va allotjar a l’hotel del 29 de maig a l’1 de juny, dia en què va abandonar l’habitació al matí, entre les nou i les deu, segons va indicar el responsable de l’hotel. Va fer el pagament de l’estada i no va deixar cap objecte personal enrere. Des de llavors, no se n’ha tingut cap notícia.
Segons va poder saber el Diari, el pare del desaparegut i un amic seu es van presentar a l’hotel dimecres passat, preocupats per la manca de contacte, segons va indicar el propietari de l’establiment. Van informar-se amb el personal de recepció i posteriorment van contactar amb la policia andorrana, que ja va trucar a l’hotel l’endemà, dijous passat. El cos ha activat un operatiu en col·laboració internacional amb França i està treballant en la recerca.
La mare del desaparegut, Isabelle Jost, va explicar al Diari que el fill “havia viatjat a Andorra per fer rutes de senderisme tranquil·les, probablement guiades a través de l’aplicació de Decathlon”. Tanmateix, la mare va assegurar que “havia vingut només per fer compres”. “Malauradament, no tenim més informació. La policia francesa va detectar el telèfon a l’Arieja dijous pels volts de les onze del matí, però no disposem de més dades”, va assegurar Jost, tot apuntat que l’últim missatge rebut data de divendres 30 al matí, tot i que des de llavors no han tingut cap més notícia. Jost reconeix que el fill “havia passat una etapa difícil”, però assegura que “l’havia superada”. “La família s’està organitzant per optimitzar les recerques. Estem molt agraïts per tot el suport rebut i demanem que es faci la màxima difusió de l’avís de desaparició”, va expressar la mare.
La família insisteix que qualsevol dada pot ser clau. Thomas Marre fa 1,78 metres d’alçada, és de complexió prima, té ulls grisos blavosos, cabells castanys amb blens rossos i un tatuatge al braç dret. Conduïa un Renault Clio 3 blanc amb matrícula AY-478-QE (34).
Qualsevol persona que pugui aportar informació que contacti amb la policia andorrana trucant al 110, o bé amb els serveis d’emergència francesos, als números 17 o 04 67 32 02 53.