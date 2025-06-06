Tecnologia
Trobada d'operadors de telecomunicacions de Petits Estats a Andorra
El desplegament del 5G, la intel·ligència artificial i el futur del sector seran els temes de debat
Andorra Telecom acull el Teleforum, el Fòrum d'Operadors de Telecomunicacions de Petits Estats de l'11 al 13 de juny que aplegarà mig centenar de delegats de diversos països per debatre sobre el desplegament del 5G, les aplicacions de la intel·ligència artificial i les tendències de futur del sector, segons informa la companyia. I ressalta que es tracta d'un marc adequat per "compartir bones pràctiques i explorar estratègies conjuntes per millorar la competitivitat".
Els assistents participaran en tallers, conferències i espais networking sobre la regulació, la transformació digital, els marcs legals i la qualitat del servei, entre d'altres temes. El director general d'Andorra Telecom i president del Teleforum, Jordi Nadal, ha remarcat que la trobada "és una oportunitat única per posar en comú coneixements i estratègies, però també per mostrar com, des d’un país petit, podem ser pioners i aportar valor a escala internacional".
El Teleforum està format per Cap Verd, Xipre, Illes Fèroe, Gibraltar, Malta, Jersey, Illa de Man, Mònaco, Luxemburg, Islàndia, Illes Aland, Andorra, Groenlàndia, Guernsey, Liechtenstein, Seychelles i Surinam. L'entitat es va crear l'any 2000 per fomentar la cooperació, l'intercanvi de coneixement i la recerca de solucions als reptes que comparteixen aquests operadors, "condicionats sovint per la mida reduïda dels seus mercats", indica Andorra Telecom.