CONSEQÜÈNCIES DISCIPLINÀRIES A LA PRESÓ
Tres expedientats per la cel·la amb orina
Un dels processos afecta el comandament de guàrdia, que ha estat apartat del servei
Els fets ocorreguts la matinada de dissabte en una de les cel·les del centre penitenciari de la Comella, quan tres reclusos van haver d’estar diverses hores impregnats de l’orina d’un d’ells, ja han tingut conseqüències disciplinàries. La ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, ha obert un expedient per diverses faltes molt greus al comandament de guàrdia de la presó i a dos agents penitenciaris. Per al primer, un sotsoficial del cos penitenciari, l’obertura del procés ha suposat quedar apartat del servei de manera cautelar per no interferir en la investigació amb acusacions de tortura, entre d’altres, i ha estat reubicat a la policia per fer feines de tipus administratiu. No pot entrar a la presó i va haver de deixar l’arma reglamentària. Els dos carcellers estan acusats d’encobridors, entre d’altres càrrecs apuntats a l’expedient, i els han prohibit entrar en contacte amb els tres reclusos afectats i accedir a algunes dependències de la presó, segons va poder confirmar ahir el Diari. La mesura arriba en el marc de la investigació que el ministeri va ordenar fer per determinar què havia succeït i si l’actuació dels tres funcionaris va ser l’adequada en no permetre que els tres reclusos es poguessin dutxar ni traslladar-los a un altre espai net.
Els fets van passar dissabte passat, quan un dels tres empresonats, que ocupava una cel·la al mòdul de preventius, va miccionar a sobre dels companys de llitera per la incontinència que li provoca la medicació que pren. Els presos van demanar poder-se dutxar i els agents de torn en aquell servei els van mantenir mullats, sense llum, aigua ni roba neta per canviar-se. Els tres funcionaris els van facilitar llençols per canviar els bruts i unes mantes que els reus van fer servir per dormir a terra i que, segons els afectats, també estaven tacades d’orina. Els penitenciaris van al·legar inicialment que van aplicar el protocol perquè de nit no hi ha aigua i ells no en podien activar el subministrament, ja que es fa per via telemàtica i només es pot fer des de manteniment o des de la direcció, que no ha donat autorització als comandaments del centre penitenciari per donar aquest servei. La presó de la Comella té un servei de guàrdia de manteniment de 24 hores, però els funcionaris que treballaven aquella nit no van avisar-lo per les disfuncions que s’han trobat en ocasions anteriors.
El tracte rebut pels interns va provocar la presentació el mateix dissabte d’una denúncia per part de Josep Antoni Silvestre, lletrat d’uns dels reclusos, per delictes de “tortura i tracte degradant” per haver-los mantingut a la cel·la “durant almenys quatre hores impregnats d’orina humana”. Silvestre va instar un procediment d’habeas corpus, que no va ser acceptat. Els fets succeïts també es van posar en coneixement de la Fiscalia i la direcció penitenciària.
Dos dels interns perjudicats havien estat traslladats a la cel·la on van succeir els fets perquè a l’espai que tenien assignat s’estava fent una desinfecció per la possible presència d’insectes. L’empresonat que es va orinar va ser portat el mateix dissabte dels fets a la cel·la de videovigilància perquè va amenaçar de llevar-se la vida, i hores després va ser atès al servei d’urgències del centre hospitalari.
Els fets se sumen a un període convuls a la presó, amb el qüestionament d’algunes de les mesures que s’apliquen. Ja s’han impulsat millores per afavorir la població reclusa, com ara incrementar les hores de pati.
Els fets
- CÀRRECS PER FALTES MOLT GREUS. L’expedient obert a tres funcionaris, el sotsoficial que era el comandament de guàrdia aquella nit i dos agents, és la presumpta comissió de faltes molt greus. El primer ha estat apartat del servei.
- REUBICACIÓ I RESTRICCIÓ A LA FEINA. El comandament ha estat reubicat de manera cautelar a la policia, per fer feines administratives. Els dos agents no poden entrar en contacte amb els tres reclusos afectats.
- INVESTIGACIÓ PER DETERMINAR ELS FETS. La mesura disciplinària que ara s’ha d’instruir arriba en el marc de la investigació del ministeri per determinar què va passar aquella nit, i per què no es va permetre una dutxa i roba neta als afectats.