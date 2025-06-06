Mobilitat
Tall de la N-145 aquest dissabte pel pas de la marxa ciclista 3 Nacions
La carretera de pujada a Andorra quedarà tancada de 7:30 a 11:45 i s'oferirà un pas alternatiu
La carretera N-145, que connecta Andorra amb la Seu d'Urgell, es veurà afectada per un tall de circulació aquest matí, 7 de juny, amb motiu de la celebració de la marxa ciclista 3 Nacions. Segons ha informat el Departament de Mobilitat, la restricció afectarà el tram de pujada en direcció al Principat, entre les 7.30 h i les 11.45 h. Durant aquest període, s’habilitarà un pas alternatiu.
El recorregut de la prova ciclista començarà a Puigcerdà, passarà per la Seu d'Urgell i accedirà a Andorra, travessant els nuclis de Sant Julià de Lòria, Andorra la Vella, Encamp, Canillo i Soldeu, fins a coronar el port d’Envalira. A partir d’aquest punt, els participants tornaran cap a Puigcerdà passant pel coll de Puymorens, Porta i la Tor de Querol.
Mobilitat ha indicat que, en sentit de sortida del país, no es preveuen afectacions importants, tot i que el tall podria provocar algunes retencions puntuals de pujada.