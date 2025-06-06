CERIMONIA AL CONSELL GENERAL
El síndic vol que el sometent reti honors al Copríncep episcopal el dia 26
Ensenyat contacta amb els comuns perquè enviïn una representació al jurament
El síndic general, Carles Ensenyat, vol que el jurament de la Constitució per part de Josep-Lluís Serrano sigui un dia encara més especial del que es recollirà en els llibres d’història. No serà festiu al calendari ni les escoles tancaran, però des de Sindicatura s’està treballant perquè la cerimònia compti amb la participació dels ciutadans i alhora sigui recordada per la seva solemnitat. Ensenyat ha contactat amb els set comuns perquè aconsegueixin una representació del sometent amb deseners de cada parròquia que puguin retre honors en l’acte del 26 de juny.
Fa més de quatre dècades que no s’activava la milícia civil
La primera visita oficial del Copríncep francès François Mitterrand, l’any 1986, va ser l’última vegada que es va mobilitzar el sometent. Les estrictes mesures de seguretat que envoltaven Mitterrand van fer necessari activar el cos per respondre al desplegament exigit. A cada desener se li va encomanar la vigilància d’un tram de carretera o d’un pont durant l’estada del líder francès. En aquelles dates el cos de policia tenia menys efectius.
Nova llei
El sometent va quedar relegat a una figura en desús quan el 1931 els veguers van crear el servei d’ordre i, actualment, està regulat per la Llei qualificada de Protecció Civil del 2022. El cos va ser mobilitzat pels aiguats del novembre del 1982, format majoritàriament pels caps de casa. I el 1971 va rebre Joan Martí Alanis en la primera visita al Principat.
El Consell General desitja una gran participació ciutadana
La petició als comuns és que triïn quatre persones perquè Serrano sigui rebut pel sometent. La jornada del 26 s’iniciarà amb la rebuda institucional a les onze del matí per tal que Serrano pugui conèixer les instal·lacions i les autoritats. Posteriorment, començarà l’acte de jurament amb un discurs del síndic general i de Josep-Lluís Serrano. Paral·lelament, la ciutadania podrà seguir l’acte per mitjà de pantalles habilitades a la plaça. Tant la data com el format de l’acte van ser aprovats unànimement per tots els grups parlamentaris.
L’esdeveniment acollirà, també, una part pública, així que “té molt sentit que hi hagi una part de la jornada que sigui declarada festiva que permeti acudir-hi la gent”, segons va explicar Ensenyat, per tal que la ciutadania “interactuï amb el jurament de la Constitució com podria ser amb un acte de presentació de bandera”. Les obres a Casa de la Vall obliguen a traslladar l’acte al nou edifici del Consell General.