Recerca d'un turista francès desaparegut a Andorra
Thomas Marre, de 27 anys, va deixar l'hotel en el qual s'allotjava el diumenge
La policia andorrana està col·laborant amb les autoritats franceses en la recerca d'un turista francès, segons han confirmat fonts del cos. Es tracta de Thomas Marre, de 27 anys, originari de Montaubam, que va ser vist per última vegada a l'hotel residència l'Aldosa, a la Massana, diumenge al matí quan va abandonar l'allotjament. L'home va pagar l'habitació i no es va deixar cap objecte personal, segons han confirmat des de l'hotel, que apunten que podria haver abandonat l'habitació entre les 9 i les 10 del matí. Segons ha confirmat la mare del desaparegut, la policia francesa va detectar el seu mòbil per última vegada a l'Arieja, a les 11 del matí d'ahir dijous.
Marre va arribar a la Massana el 29 de maig i va marxar el diumenge 1 de juny, moment en el qual es va perdre el seu rastre. Treballadors de l'hotel apunten que dos homes francesos, el seu pare i un amic van arribar el dimecres a l'hotel preguntant per ell. Aquestes dues persones es van posar en contacte amb la policia andorrana, que ahir va trucar a l'allotjament, segons han confirmat.
La família demana fer-ne difusió i sol·licita qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar-lo. Marre té cabells castanys, ulls blaus grisencs, fa 1,78 metres d'alçada i té un tatuatge al braç dret. Condueix un Renault Clio 3 blanc.