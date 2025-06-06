Creand Crèdit Andorrà
Onze start-ups participen a la trobada anual de Scale Lab Andorra
La iniciativa de Creand Crèdit Andorrà està destinada a enfortir els vincles entre projectes emprenedors i l’ecosistema empresarial del país
Creand Crèdit Andorrà ha reunit aquest dijous més d'una desena de start-ups en la tercera edició de la trobada anual del programa d’inversió Scale Lab Andorra, una iniciativa destinada a enfortir els vincles entre projectes emprenedors i l’ecosistema empresarial del país.
La jornada, que ha aplegat 35 participants, ha combinat sessions de treball i activitats lúdiques per afavorir el coneixement mutu i el contacte amb inversors. També hi han participat figures destacades com Pere Vallès, CEO d’Exoticca; Pep Casas, inversor privat i docent a l’IESE; i Arnaud van Tichelen, expert en private equity. El programa compta actualment amb 31 start-ups, seleccionades per la seva capacitat d’escalabilitat i pel seu impacte potencial en sectors estratègics per a Andorra.