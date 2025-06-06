Medi Ambient
Nou impuls als patis verds en nou centres educatius
Baró i Casal entreguen els premis del concurs “Un pati verd i saludable” en el marc del Fòrum Escola Verda
Nou centres educatius del país ja disposen de patis més verds i saludables gràcies al concurs “Un pati verd i saludable”, impulsat pel Govern. Aquesta iniciativa, que arriba a la tercera edició, busca transformar els espais escolars en entorns més naturals, sostenibles i pedagògics. Enguany han estat guardonats l'Escola Andorrana de Batxillerat, el Col·legi María Moliner i les escoles francesa i andorrana del Pas de la Casa, que se sumen als sis centres premiats en anys anteriors. Cada projecte rep una dotació de 10.000 euros i inclou accions com mobiliari de fusta i reciclat, jardineres amb reg de pluja o plafons informatius sobre la flora i fauna.
Els ministres de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal; i de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró han estat els encarregats de lliurar els guardons durant la 15a edició del Fòrum Escola Verda, celebrada al Prat del Roure. Actualment, els 33 centres educatius del país formen part del programa Escola Verda, que arriba a més d’11.000 alumnes. El Govern preveu reforçar-lo amb itineraris pedagògics a l’entorn natural dels centres per afavorir el contacte amb la natura i promoure la sostenibilitat des de l’educació.