ESTADÍSTICA
Les matriculacions de vehicles es mantenen com l’any passat
Les matriculacions de vehicles a Andorra durant el mes de maig s’han mantingut estables respecte al mateix mes de l’any anterior. Segons les dades del registre de vehicles d’Estadística, aquest mes s’han matriculat un total de 342 vehicles, xifra que representa una variació percentual del 0,0% en comparació amb el maig del 2024.
Per tipus de vehicle, les categories que han registrat un increment en les matriculacions han estat la d’altres, amb un augment destacat del 140%, i la de turismes, amb una variació positiva del 3,0%. En canvi, les matriculacions han disminuït en els grups de camions i camionetes, amb una caiguda del 17,6%, i en motocicletes i ciclomotors, amb una davallada del 6,9%.
Pel que fa al període acumulat entre gener i maig del 2025, el nombre total de matriculacions és de 1.608 vehicles, una lleugera disminució del 0,4% respecte al mateix període del 2024, en què se’n van registrar 1.615. Durant aquests cinc primers mesos de l’any, només la categoria altres ha experimentat una variació positiva, amb nou vehicles més matriculats, xifra que suposa un increment del 23,1%. Per contra, les categories de camions i camionetes, i motocicletes i ciclomotors han disminuït en onze unitats (-6,5%) i cinc unitats (-1,3%), respectivament. Els turismes mantenen la mateixa xifra que l’any passat.
En el còmput global dels darrers 12 mesos, el nombre de vehicles matriculats és de 3.768, fet que representa una reducció del 2,8% respecte al període anterior, quan es van matricular 3.876 vehicles. Això apunta certa estabilització del mercat automobilístic andorrà, tot i les variacions puntuals.