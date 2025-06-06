BALANÇ DEL 2024
Les detencions cauen un 6%, però creixen els furts i els delictes sexuals
Els arrestos per conducció sota efectes de substàncies continuen liderant el recull
El nombre total de detencions practicades durant el 2024 es va situar en 957, fet que representa un descens del 6,6% respecte a l’any anterior, quan se’n van registrar 1.025. Tot i aquesta disminució global, les dades reflecteixen un augment preocupant en determinades tipologies delictives, com ara els delictes contra la llibertat sexual i els furts, que van créixer un 20% i un 96,2%, respectivament. Així ho recullen les dades de la policia analitzades pel departament d’Estadística del Govern.
Del total de detinguts, 902 van passar a disposició judicial, mentre que en 55 casos no va ser necessari, i no es va produir cap detenció per motius d’extradició. En aquest sentit, es consolida una tendència a l’alça en el percentatge de detencions que acaben davant la justícia, una mitjana que en els darrers quatre anys supera el 90%, reforçant així l’actuació coordinada entre els cossos policials i l’autoritat judicial.
Pel que fa a la nacionalitat de les persones detingudes, un 32,5% tenien passaport espanyol, el grup més nombrós, seguit dels ciutadans andorrans, amb un 21,6%. Cal destacar l’augment significatiu de detencions de persones procedents de països del continent americà, que van representar un 15,8% més que l’any anterior. Aquesta variació es podria relacionar amb factors de mobilitat migratòria i amb l’augment de controls transfronterers. Pel que fa a la residència, el 42,1% dels detinguts eren no residents o fronterers, el 36,3% eren residents no andorrans i el 21,6% eren de nacionalitat andorrana. Per franges d’edat, el 59,5% dels arrestats tenien entre 22 i 39 anys, un segment especialment afectat per delictes relacionats amb la conducció i l’ús d’estupefaents.
Quant a la tipologia d’infraccions, les més habituals van ser per conducció sota els efectes de l’alcohol i/o drogues i per refús a sotmetre’s a les proves corresponents, amb un total de 368 detencions. Les imputacions relacionades amb estupefaents van generar 300 detencions més, mentre que les agressions físiques o psíquiques en l’àmbit domèstic van sumar 60 arrestos. Els delictes per furts, furts amb força i robatoris van sumar-ne 51.
DAVALLEN UN 2,4% LES INFRACCIONS
MÉS HOMES QUE DONES ALS COSSOS ESPECIALS
Per sexes, cal destacar que el 79% dels efectius policials eren homes i el 21% restant, dones, tot i que aquesta proporció s’inverteix en el personal administratiu i tècnic, ja que les dones suposaven el 71,7%. Quant als efectius penitenciaris, el 77,2% dels membres eren homes i el 22,8% restant, dones. Únicament el 7,2% dels efectius del cos de bombers eren dones respecte al 92,8% d’homes.