PRIMERA SUBVENCIÓ
Impuls a la innovació
Andorra Business anuncia una partida de 500.000 euros per a aquelles empreses dedicades a la recerca i la diversificació
Andorra Business ha presentat la primera convocatòria de subvencions per a projectes de recerca, desenvolupament i innovació (R+D+I), amb una dotació global de 500.000 euros. L’objectiu de la iniciativa és donar suport a les empreses del país que aposten pel sector de la innovació i contribuir a la diversificació de l’economia amb activitats d’alt valor afegit. La presentació va ser a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.
“Per a la diversificació econòmica que volem, és necessari donar suport a aquest tipus d’empresa”
Les ajudes es destinaran a empreses o persones físiques establertes a Andorra que duguin a terme activitats d’R+D+I o que aportin nous projectes d’inversió vinculats a noves activitats al país. També s’hi podran acollir empreses de fora que puguin tenir un impacte positiu sobre el teixit empresarial andorrà, tal com va explicar Marsol.
Els ajuts cobriran despeses directament relacionades amb projectes d’innovació, desenvolupament i recerca empresarial, com ara la contractació de personal especialitzat, la compra d’actius productius, infraestructures o materials tècnics. Les sol·licituds es valoraran per ordre d’arribada i segons criteris com l’impacte del projecte al país, la seva viabilitat i la qualitat tècnica.
“Aquestes companyies són les que vol tothom, per això les volem cuidar i afavorir que es quedin”
Les peticions es podran presentar de l’11 de juny al 10 de desembre, i tota la informació detallada i els requisits es poden consultar al web d’Andorra Business.
55 empreses
Amb motiu de la convocatòria, Andorra Business ha identificat unes 55 empreses que “es poden considerar dins del sector de la innovació, el desenvolupament i la recerca”, va destacar Marsol. La ministra va afegir que aquestes empreses estan repartides per totes les parròquies. “Creiem que per a la diversificació econòmica que volem, és necessari donar suport a aquest tipus d’empresa pel talent que poden aportar, tant en l’àmbit local com internacional, així com per les oportunitats que generen per als joves”, va destacar la ministra.
Hidalgo va coincidir amb Marsol i va subratllar que “aquestes companyies són les que volen molts països; tots busquem el mateix i estem competint amb altres regions per retenir-les. Per això les volem cuidar i afavorir que es quedin al país amb mesures com aquestes subvencions”.
Marsol i Hidalgo van destacar que els sectors més prominents a Andorra en aquest àmbit són l’esportiu, el de la salut i l’entreteniment digital, especialment els videojocs. “En recerca esportiva, tenim molta activitat vinculada a la bicicleta i projectes importants amb empreses que fa anys que operen al país”, va dir Marsol. “Pel que fa al sector de la salut, entenem que és un camp estratègic amb empreses ja establertes i volem fomentar que n’arribin de noves. Algunes d’aquestes companyies són pols d’atracció per a altres, que hi poden col·laborar”, va continuar. Per aquest motiu, una de les línies que es premiaran a l’hora de donar les subvencions és precisament la col·laboració empresarial.
Hidalgo va remarcar que les 55 iniciatives detectades podrien arribar a ser unes 60, i que gràcies a la subvenció podrien aparèixer nous projectes. Quant a l’origen del capital, Marsol va destacar que n’hi ha de forà, però també moltes iniciatives andorranes. “Algunes de les més potents són totalment de talent local, mentre que d’altres fa anys que operen aquí. Tenim molts joves al país amb una formació excel·lent en aquests àmbits i cal donar-los l’oportunitat que es mereixen.”
CATSA
Marsol també va avançar novetats sobre el projecte de Catsa. “Estem treballant en l’estructura, ja tenim un enginyer contractat i col·laborem estretament amb Andorra Business, Salut i la Universitat d’Andorra, perquè serà fonamental que tots els actors estiguin implicats, també els privats.” Actualment, s’està definint l’espai, els continguts i les línies de desenvolupament. El Govern també està fent visites a centres de referència a França, Espanya i Dinamarca per conèixer models inspiradors. “Volem que les empreses tinguin un lloc per instal·lar-se, que hi puguin estar uns anys i fer el salt després a una estructura pròpia. Però primer cal definir els espais.”
R+D+I
- AJUT A EMPRESES I PERSONES FÍSIQUES. Les ajudes es destinaran a empreses o persones físiques establertes a Andorra que duguin a terme activitats d’R+D+I o que aportin nous projectes d’inversió vinculats a noves activitats al país.
- COBRIRÀ DESPESES DE RECERCA. La subvenció cobrirà despeses com ara la contractació de personal especialitzat, la compra d’actius productius, infraestructures o materials tècnics o altres necessitats relacionades amb la recerca.
- VALORACIÓ PER ORDRE D'ARRIBADA. Les sol·licituds es valoraran per ordre d’arribada i segons criteris com l’impacte del projecte al país, la seva viabilitat i la qualitat tècnica de cada iniciativa. Es podran presentar a partir de l’11 de juny.