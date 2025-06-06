Successos
Ferida una dona de 80 anys en un accident
El sinistre s'ha produït al matí amb un únic vehicle implicat
Una dona de 80 anys ha resultat ferida en un accident aquest matí a la rotonda de l'Aldosa, a Ordino. La policia informa que han rebut l'avís a les 8.50 hores per un sinistre amb un únic vehicle implicat, de matrícula andorrana, i conduït per la ferida. La dona ha estat traslladada a l'hospital.
L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 0,025 de la carretera secundària 335, a Ordino.