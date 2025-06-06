FUNCIÓ PÚBLICA
Els mestres defensen increments superiors en els sous més baixos
El sindicat també demana al Govern afinar el complement als interins en una reunió que l’ha deixat moderadament satisfet
El Govern va tancar ahir la primera ronda de trobades amb els sindicats de treballadors públics. A tots se’ls ha exposat la primera proposta de revaloració salarial i ara arribaran les contrapropostes. La que serà unitària serà la compensació per la pèrdua del GAdA, el ja famós increment de l’1 al 8 per cent en funció dels anys d’antiguitat del treballador, que segur que es demanarà cobrar a partir del gener (el Govern proposa al juliol) i que estigui per sobre del 8% perquè el consens és que la desaparició del complement el 2012 ha suposat un perjudici salarial major. Els sindicats han d’acordar ara què demanar, però la sensació és que l’executiu està obert a fer algun retoc a l’alça. Després hi ha la revisió de les graelles que s’aplicaria en una primera tongada el gener de l’any vinent. El Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP) va acudir a la trobada d’ahir a la tarda amb un plantejament que el Govern li ha de respondre la setmana vinent. Malgrat declinar concretar percentatges, el secretari general del sindicat, Sergi Esteves, va indicar que s’han basat en factors com la distància sobre el salari mínim i la comparativa amb l’entorn, especialment Catalunya que és la font tradicional per captar professionals. I el resultat és que es defensen increments més elevats per als nivells salarials més baixos; per als col·laboradors educatius, que estan només un 3% per sobre del sou mínim, i per al conjunt de nivells intermedis, per a mestres i professors, “per les titulacions que es demanen i les responsabilitats”.
El sindicat de docents també demana afinar sobre el complement d’antiguitat que passaran a cobrar els interins. La proposta del Govern és arrencar de zero, però Esteves va indicar que ho rebaten per injust, perquè “un interí que posem per cas fa 18 anys que hi treballa cobraria un primer trienni, el mateix que un interí que en fa tres”. L’executiu –a la reunió hi havia també ministre i secretari d’Estat d’Educació, a banda del cap de Govern i els càrrecs de Funció Pública– ho estudiarà, valorant l’impacte econòmic. L’argument sindical és que si “aquest interí guanya la plaça acabarà percebent aquests triennis” i, per tant, l’impacte pressupostari acabarà sent igual. El que sí que s’ha deixat de banda és la qüestió dels complements específics que el cos d’Educació reclama, per apropar-se a la resta de cossos especials. Es lligaran a la carrera professional, que s’està treballant en paral·lel amb el ministeri d’Educació.
El balanç d’Esteves d’aquesta primera reunió amb propostes en ferm va ser un “força bé”, amb un diagnòstic de la situació equiparable malgrat les diferències a l’hora de definir millores. “En algunes coses estem més a prop, en altres més distanciats”, va reblar, però valoren la predisposició negociadora i que “per fi” hi hagi concrecions.
La policia
La sensació del sindicat de policia, el CFPA, també és positiva. En espera de concretar contrapropostes, el president, Hugo Guiomar, va assenyalar que celebren que hi hagi una pujada més important en el nivell més baix, el de l’agent ras que està al 80% de la graella perquè es tracta de fer més atractiva la feina al cos d’ordre i que també es busquin solucions a una de les problemàtiques que es viu al cos: que algunes promocions internes no es reflecteixin en el salari. “Ha arribat a passar, que no s’ha guanyat ni un euro més, perquè l’agent estava al 120% de graella salarial del seu nivell i quan ha ascendit ho ha fet amb un 80% de la graella superior, que era la mateixa. Ja vam dir que s’havia de trobar una solució perquè suposa assumir més responsabilitats”, va reblar. Sobre la compensació per la pèrdua del GAdA, Guiomar es va mostrar favorable a una contraproposta “coherent”, sabedors que la demanda d’un increment molt per sobre del 8% no tindrà recorregut.
CONCURSOS DESERTS FORCEN A REVISAR ELS REQUISITS D'ASCENS
Durant els treballs de la comissió d’educació del juliol passat, arran d’una intervenció dels sindicats educatius, es va evidenciar una mancança estructural que deixava els sindicats sense dret de vot als comitès tècnics de selecció, segons va detallar Marc Magallon, del grup demòcrata. Vela va apuntar que alguns dels cossos no tenien ni el comitè tècnic de selecció o només tenien un reglament que en alguns casos, com els banders, “contradeia la mateixa Llei de Funció Pública”
Inicialment, Andorra Endavant també havia participat en el treball conjunt, però més endavant es va desvincular del projecte. “Vaig ser el primer sorprès”, va admetre Magallon, tot suggerint que podrien haver estat altres punts de la proposta els que van motivar la retirada del partit de Carine Montaner.
Andorra Endavant és l’únic grup que es manté al marge