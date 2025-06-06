Contraban
Detingut a França un home amb 10 cartons de tabac i 14 litres d'alcohol procedent d'Andorra
Els fets van tenir lloc el dilluns 2 de junt, en el marc de l'operació 'Colbert'
La gendarmeria de l'Aude va detenir el passat dilluns 2 de juny un home que transportava en el seu vehicle 10 cartrons de tabac i 14 litres d'alcohol fort, importats d'Andorra sense autorització, segons informen mitjans francesos. L'arrest es va produir arran d'un "sistema de control específic" realitzat pels gendarmes de Carcassona, en el marc de l'operació 'Colbert', duta a terme conjuntament amb la duana i altres departament governamentals. Segons s'informa l'acusat serà multat per la duana, per un delicte d'importació il·legal de tabac manufacturat i possessió d'alcohol sense la documentació justificativa adequada.