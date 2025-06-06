Andorra Turisme
Andorra promociona el turisme de congressos a Palma i Tolouse
S'hi han realitzat presentacions amb representants d'aquest sector per donar a conèixer l'oferta del país
L'Andorra Convention Bureau (ACB) continua promocionant-se com a destinació idònia per acollir turisme de congressos. En aquest sentit, va realitzar a Palma una trobada amb agències implantades a les Illes Balears, on fins a 10 empreses del Principat, van exposar els productes específics per aquest tipus de viatger. També es van posar en valor les connexions aèries entre l'illa i el Principat.
D'altra banda, Tolouse va acollir una nova edició del taller So Impact, on 80 agències del sud de França van mostrar l'interès per la destinació andorrana. Andorra Turisme recorda que aquestes accions s'emmarquen dins l'estratègia de promoció internacional.