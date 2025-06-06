COMERÇ
El 75% dels visitants del Pas compren tabac
Nou de cada deu excursionistes recomanen el Principat com a destinació de compres
Tres de cada quatre visitants del Pas de la Casa (75,7%) aposten pel tabac i, en segon terme, les begudes alcohòliques. Un producte líder, també, per als francesos i els excursionistes. El percentatge de visitants d’un dia compradors de tabac a la totalitat del territori es troba per sobre de la meitat (59,2%), mentre que en el cas dels turistes és del 39,8%. S’entén per excursionistes aquells que es queden una única jornada al país i per turistes si s’hi estan una mitjana de tres dies. Les compres de tabac augmenten de manera progressiva en cada onada, tant entre turistes com entre excursionistes, amb un creixement especialment marcat en aquest darrer grup a l’hivern. Així es reflecteix en els resultats de l’Observatori del comerç d’Andorra, efectuat per la Cambra de Comerç, Indústria i Servei, i presentat ahir al matí.
S'han realitzat 904 enquestes entre el desembre i l’abril d’aquest any
Del desembre a l’abril del 2025 s’han entrevistat 904 participants als eixos comercials per descobrir les tendències que configuren l’informe. Les xifres detallen perfils de compra i motivacions diferenciades segons si els visitants són turistes o excursionistes. La principal distinció rau en el fet que els excursionistes (83,4%) prioritzen les compres lleugerament per sobre dels turistes (79%). La resta afirmen no haver gastat per “la manca de temps, el motiu del viatge era un altre i no haver trobat res convincent”.
72,8% visitants francesos que compren tabac
Pel que fa a la tipologia de productes adquirits, per sota del tabac, que continua sent la principal elecció dels excursionistes en aquesta onada, el segueixen de prop l’alimentació (44%) i la perfumeria (43,3%). En canvi, els turistes es decanten per la vestimenta (53,1%) i la perfumeria (49,3%), deixant el tabac en tercera posició. Els francesos mostren una preferència clara pel tabac (72,8%), seguit de les begudes alcohòliques i la perfumeria, a diferència dels espanyols, que es decanten més per la compra de perfumeria, vestimenta, calçat no esportiu i accessoris de moda, una tendència que també s’observa en els visitants d’altres països.
59,2% excurionistes que es decanten pel tabac
El pressupost mitjà de què disposa cadascun dels perfils és més elevat en els excursionistes, sent de 112 euros per dia i per persona. L’import gastat pels turistes és de gairebé quaranta euros menys, sent 75 la mitjana de despesa. De manera més genèrica, però, a l’hivern la despesa mitjana per persona i dia en compres disminueix respecte a la tardor, que registra els valors més alts de l’any, tot i que augmenta respecte a l’estiu en ambdós casos. La seguretat i l’espai urbà són, tant per als excursionistes com els turistes, els factors més ben valorats del comerç andorrà. Per als turistes també destaquen l’atenció rebuda i la qualitat del producte, que obtenen les puntuacions més altes de l’any.
39,8% turistes que s'emporten tabac a casa
Des de la Cambra es valoren positivament els resultats i es destaca l’atenció al client com un dels factors que aprecia la gent, segons el president de l’organisme, Josep Maria Mas. La directora de la Cambra, Sol Rossell, considera positiva la intenció de repetició, ja que fins a un 89,8% dels excursionistes tenen previst tornar al Principat en els pròxims 12 mesos. Aquest és un perfil considerat “fidel” pel president i la directora, ja que de mitjana es desplacen fins a set vegades per any al país. A més, la majoria recomana Andorra com a destinació de compres, especialment els excursionistes, que destaquen els preus i la varietat de l’oferta com a principals motius. Pel que fa als qui no la recomanarien, ho atribueixen principalment a la pujada de preus.