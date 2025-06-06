AFERS SOCIALS

22.000 euros anuals per a la Federació de la Gent Gran

Trini Marín i Fèlix Zapatero en la signatura.

Redacció
Andorra la Vella

La ministra d’Afers Socials, Trini Marín, i el president de la Federació de la Gent Gran, Fèlix Zapatero, van signar ahir al matí un nou conveni de col·laboració amb la voluntat de donar continuïtat a la cooperació iniciada el 2020 entre l’executiu i aquesta entitat per al desenvolupament d’activitats a favor del col·lectiu de la gent gran.

L'acord té vigència fins al 31 de desembre del 2028

Aquest conveni estableix que es farà una transferència de 22.000 euros anuals del Govern a la Federació de la Gent Gran per donar cobertura a tot un seguit d’activitats que tenen com a finalitat afavorir el benestar de la gent gran, evitar l’aïllament, fomentant la participació social d’aquest col·lectiu, així com millorar la seva qualitat de vida. Aquest acord té vigència fins al 31 de desembre del 2028.

