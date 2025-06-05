Modificació de les normes reguladores
Unitat parlamentària per garantir el dret de vot sindical als cossos especials
Andorra Endavant és l’únic grup que es manté al marge
Durant els treballs de la Comissió d’Educació del passat juliol, arran d’una intervenció dels sindicats educatius, es va evidenciar una mancança estructural que deixava els sindicats sense dret de vot als comitès tècnics de selecció, segons ha detallat Marc Magallon, del Grup Demòcrata. “Per aquest motiu, en destapar-se la llebre, s’havia d’estendre a la resta de cossos especials”, ha assenyalat Susanna Vela, del Grup Socialdemòcrata, justificant que aquesta limitació “no només afectava el cos d’educació”.
La proposició de llei, presentada conjuntament per tots els grups parlamentaris i pel conseller no adscrit, Victor Pintos, amb l'excepció d’Andorra Endavant, inclou modificacions a vuit lleis que regulen els cossos de policia, penitenciaris, educació, duana, banders, acció exterior, carrera diplomàtica i justícia.
“Es tracta de reconèixer els drets dels sindicats dels cossos especials a participar amb igualtat i plenament en els comitès tècnics de selecció de cada un dels cossos”, ha afirmat Vela, equiparant així els drets dels cossos especials amb els del personal de l’administració general, que ja disposa d’aquest dret des del 2022 amb la modificació de la Llei de la Funció Pública.
A més, Magallon ha destacat una altra problemàtica detectada durant el treball conjunt amb els diferents ministeris referent als ascensos afectats per processos penals en curs o expedients oberts. En particular, ha assenyalat la desertització de concursos interns en alguns cossos especials a causa de requisits restrictius establerts des del 2007. La llei també proposa modificar aquests criteris per facilitar l'accés a promocions internes.
La presidenta suplent de Concòrdia, Núria Segués, ha aclarit que, tot i que la llei no tanca la porta a incloure altres demandes —com ara l’accés a la prejubilació malgrat tenir un expedient disciplinari o un procés penal obert—, la prioritat expressada pels sindicats ha estat garantir el dret de participació amb vot en els comitès de selecció. “No és exclusiu, es podria fer extensiu a la resta de demandes, a tot allò que hagi d’estar recollit per llei. Però la prioritat demandada pels sindicats és, en principi, la de tenir dret de veu i vot, no només de veu com fins ara”, ha detallat Segués.