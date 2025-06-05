Successos
Rescatat un jove a Sispony ferit fent BTT
Les primeres informacions apunten a que s'hauria fet mal a la clavícula o l'espatlla
Els bombers del Grup de Rescat de Muntanya (GRM) han rescatat un jove a Sispony, que ha caigut mentre practicava BTT. Els efectius s'han desplaçat fins a la zona dels fets amb l'helicòpter, on han evacuat el ferit fins a l'Hospitalt. Segons les primeres informacions, el noi hauria patit lesions a la clavícula o l'espatlla.
El servei de bombers també ha informat de la presència d'helicòpters, ja que es troben realitzant reciclatges amb els GRM, que consten d'unes maniobres de simulacre.