Seguretat
Les infraccions i les detencions van baixar el 2024
La policia va registrar 4.110 infraccions i va realitzar 957 detencions
El departament de policia va registrar 4.110 infraccions al Principat durant l'any 2024, xifra que suposa un descens del 2,4% respecte al 2023, quan es van produir 4.211. Del total, 2.916 han estat tramitades i resoltes mitjançant el corresponent procediment, mentre que 1.194 continuen pendents de resolució. Aquestes xifres suposen un augment del 2,7% en les infraccions pendents i una reducció del 4,3% em les resoltes. Les dades mostren més concentració a les parròquies centrals, com Andorra la Vella (38,3%) i Escaldes-Engordany (11,1%), així com la frontera hispanoandorrana (12,2%).
Per altra banda, la policia va realitzar 957 detencions l'any 2024, xifra que suposa un descens del 6,6%, en comparació amb el 2023, quan hi va haver 1.025, segons Estadística. Del total, 902 persones van passar a disposició judicial, una dada que significa el 90% de mitjana. Un terç dels arrestats van ser de nacionalitat espanyola (32,5%), mentre que el 21,6% eren andorrans. El 42,1% de les persones controlades eren no residents i fronterers i el 36,3% residents no andorrans. Les infraccions més freqüents estaven relacionades amb la conducció sota els efectes de l'alcohol i/o drogues i refús, amb 368 detencions.
Entre les tipologies de delictes, els més nombrosos corresponen als delictes contra el patrimoni (487), amb un augment del 3,2%; contra la seguretat col·lectiva (404), amb una disminució del 16%; i contra la integritat física i moral (369), amb un increment significatiu del 13,5%. L'informe d'estadística recull que es van registrar 1.770 contravencions penals, xifra que suposa un descens del 10,2%. Les contravencions contra els interessos generals van ser les més freqüents, amb 848 casos, seguit de les contravencions contra el patrimoni amb 827.