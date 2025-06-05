VISITA PRIVADA
Pedro Sánchez torna a Andorra per la BTT
El president del govern espanyol vindrà entre el 9 i el 13 de juliol a la prova del Mundial
La celebració de les proves del Mundial de bicicleta de muntanya a la Massana s’ha convertit en un esdeveniment destacat al calendari per als professionals d’aquests esport cada estiu. Però no tan sols per a ells, pel que sembla també per al president del govern espanyol. Pedro Sánchez tampoc faltarà aquest any a la cita esportiva i tal com va fer el 2024 tornarà de visita privada al país entre el 9 al 13 juliol. Aquest cop, però, i al contrari que l’edició anterior, té previst venir sense la família. En aquests moments encara s’està treballant tant per fixar els dies escollits (l’agenda de Sánchez està més atapeïda que el que ell voldria, farcida de conflictes importants tant dins com fora del seu país) com dissenyant l’operatiu de seguretat que l’envolta en les sortides fora d’Espanya. Encara que diferirà poc amb relació a l’any passat, en què tot o gairebé tot va funcionar a la perfecció.
El protocol estàndard preveu l’arribada a l’aeroport d’Andorra-la Seu amb el Falcon oficial que utilitza en els desplaçaments, per després traslladar-se fins a Andorra en helicòpter, si és que en aquesta ocasió, al contrari que l’agost passat, es disposa d’un que compleixi les mesures de seguretat exigides. Tot i que no es pot descartar un canvi de plans d’última hora, tant per motius de seguretat com d’agenda, com va succeir en l’edició anterior, quan va volar directament des de Girona. El que es mantindrà és que tots els desplaçaments per les carreteres del país els farà en el seu vehicle blindat, que arribarà dies abans de la visita del president espanyol, així com l’hotel on s’allotjarà a Soldeu, que a banda de les comoditats i serveis propis del càrrec permet garantir al màxim la seva seguretat.
Agents andorrans
L’agenda que seguirà quan estigui a Andorra està pendent dels últims detalls i dependrà de la disponibilitat de Sánchez, però el que és segur és que intentarà assistir al major nombre de proves possible en un esport del qual és un gran apassionat. Proves que podrà seguir des de la zona VIP habilitada, que veurà reduïda sensiblement la capacitat per raons òbvies. La seguretat és la gran preocupació i per això, a banda de la seva escorta personal, els cossos de seguretat andorrans faran les inspeccions necessàries tant a Soldeu com a Pal Arinsal de manera coordinada amb la policia espanyola que acompanya Sánchez.
Paper galdós
L’edició anterior del Mundial de bicicleta de muntanya tots els actors del país implicats van superar el repte amb nota. Excepte el Govern. Per molt que es tracti d’una visita privada no pot ser que cap membre de l’executiu, amb Xavier Espot al capdavant, torni a repetir el paper galdós i faci com si no hagués vingut ningú, segons els experts consultats. Un comportament més que reprovable quan s’acull una autoritat d’aquest nivell, sigui del país que sigui, que es mereix un mínim d’atencions. Pel bé d’Andorra, bàsicament. Però en aquest cas és especialment greu, ja que Pedro Sánchez és el president del govern d’Espanya, un veí al qual ens uneixen forts vincles en tots els àmbits, que necessitem i que s’ha comportat com un aliat fidel i clau, per exemple, en una qüestió de tanta transcendència com ara en les negociacions de l’acord amb la UE.