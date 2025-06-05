Medi Ambient
Neix un nou parc natural entre Canillo i Ordino amb 74 km2 de territori protegit
Aquesta àrea esdevindrà l’espai natural protegit més gran del Principat
El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, i la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, han signat aquest dijous el Memoràndum d’entesa per a la creació d’un nou espai natural protegit entre les parròquies de Canillo i Ordino en un acte amb l'assistència del cap de Govern, Xavier Espot. Tal com s’ha destacat durant l’acte, l’espai –que s’estén des del coll d’Ordino passant per la vall de Sorteny fins a la vall del Riu, el pic de la Sarrera, la vall d’Incles, la Portella i part de la Solana d’Andorra– abastarà uns 74 km2, i representarà un 15,73% del territori nacional. Aquesta àrea, doncs, esdevindrà l’espai natural protegit més gran del Principat.
"És el primer cop que el Govern i dos comuns s’asseuen i signen un memoràndum per tirar endavant un parc natural que va més enllà de les concepcions territorials i que té una visió de país. Crec que això és molt important de posar en relleu, perquè no s’havia fet mai abans al nostre país, i avui ho fem efectiu", ha assenyalat Casal mentre assegurava que "és un pas molt més significatiu que els anteriors, perquè doblem la superfície protegida que tenim". De fet, amb aquesta nova incorporació, que se sumarà a la protecció ja existent del 14,35% del territori (incloent el Parc Natural del Comapedrosa, la vall del Madriu-Perafita-Claror i el Parc Natural de la Vall de Sorteny), Andorra assolirà un total del 30,08% de superfície protegida.
Casal ha destacat que el projecte no respon només a interessos locals, sinó que s’emmarca dins d’una estratègia nacional i transfronterera de conservació de la biodiversitat, ja que aquest parc s’integrarà amb altres espais protegits a França i Espanya, com el Parc Natural de l’Alt Pirineu o el Parc Regional dels Pirineus de l’Arieja. A més, el titular de la cartera de Medi Ambient ha assenyalat que la selecció d’aquest territori no ha estat aleatòria, sinó que obeeix a la voluntat de preservar zones d’alt valor ecològic. "Per exemple, la zona de Casamanya, una muntanya calcària, presenta estructures geològiques singulars i una biodiversitat diferenciada. També hi trobem hàbitats de la perdiu blanca, del mussol pirinenc, així com flora especial... En resum, es tracta d’un territori amb nombroses 'àrees calentes' des del punt de vista ambiental, i calia una protecció àmplia i ben connectada", ha subratllat.
Durant la seva intervenció, Alcobé ha posat en relleu que, amb la protecció d’aquest territori, dues terceres parts de la parròquia de Canillo quedaran protegides. Per la seva banda, Coma, qui s’ha mostrat orgullosa de formar part d’aquest memoràndum que dona garanties a les generacions futures, ha volgut remarcar que "la protecció no ha de ser incompatible amb el desenvolupament d’altres sectors com, per exemple, el turisme".
Finalment, Casal ha deixat clar que l’acte d'aquest dijous és només la primera pedra d’un llarg camí que començarà el novembre del 2025, moment en què tots els actors implicats es posaran a treballar en el tancament del document tècnic definitiu, consensuat amb totes les parts i els principals agents, així com en la preparació de l’avantprojecte de llei. Si finalment es determina que serà un Parc Natural Nacional, segons la Llei 7/2019, caldrà tramitar-lo mitjançant una llei específica. Així doncs, durant el primer semestre del 2026, si es manté l’actual marc legal, està previst que el projecte de llei per a la creació del Parc Natural Nacional s’entri a tràmit al Consell General. Finalment, durant el segon semestre del 2026, un cop aprovada la llei, es preveu la creació dels òrgans rectors i de gestió, així com l’elaboració definitiva del pla rector i del pla de gestió, l’instrument clau i específic per a la gestió efectiva d’un parc natural.