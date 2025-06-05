SALUT
L’hospital guanya noves places d’infermeria a l’àrea quirúrgica
Convoca un edicte per cobrir sis llocs de feina a jornada completa
La plantilla d’infermeria de l’hospital es reforça, especialment l’àrea quirúrgica i obstètrica. El SAAS ha convocat un edicte per cobrir sis places a jornada completa per tal de “donar cobertura a l’increment de l’activitat, així com a l’especialització i professionalització de la infermera dins l’àrea quirúrgica”, segons van informar. I més concretament, “l’objectiu també és donar una potenciació a la figura de la infermera dins l’àrea d’anestèsia”. A banda, un segon edicte que també recollia ahir el BOPA pretén cobrir tres places d’infermeria per hospitalització. En aquest cas, però, n’hi ha de consolidació, llocs de feina que ja estan ocupats però que ara, amb la convocatòria del concurs per cobrir-los, s’estabilitzarien. Tanmateix, es tracta de dos llocs de feina a jornada completa i un a jornada parcial.
El SAAS també busca un nutricionista per cobrir l’augment de demanda
I la darrera incorporació plantejada és la d’una persona diplomada en nutrició, una altra plaça de nova creació que es justifica per “l’augment de la demanda de diversos serveis assistencials, entre els quals el d’oncologia per fer seguiments dietètics clínics als pacients”. També s’ofereix jornada completa.
La darrera memòria del SAAS apuntava que a final de l’any passat la plantilla era de 1.482 persones. La parapública va puntualitzar que durant l’exercici es van formalitzar una cinquantena de noves contractacions.