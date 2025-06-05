LABORAL
El judici per les primes del SAAS s’ajorna al setembre per un canvi de batlle
Els treballadors del SAAS que van presentar una demanda col·lectiva per les primes hauran d’esperar més temps la celebració del judici, que s’havia programat per a aquest mes de juny. Fonts de la Batllia han indicat que la modificació de la data “ha estat motivada per temes d’organització interna deguts al canvi de batlle, que ha obligat a reajustar agendes”. Són 151 treballadors sanitaris que reclamen el pagament retroactiu dels objectius corresponents als anys 2012-2022, tenint en compte que la cap de llista de la candidatura guanyadora al comitè d’empresa va decidir retirar la demanda.