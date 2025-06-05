Banca
La jornada MoraBanc sobre innovació i tecnologia reuneix un centenar de persones
Enguany, l'acte s'ha centrat en els actius digitals i la intel·ligència artificial
La tercera edició de la jornada MoraBanc sobre innovació i tecnologia ha aplegat un centenar de persones, segons ha informat el banc a través d'una nota de premsa- Enguany, l'acte s'ha centrat en dos temes: els actius digitals i la intel·ligència artificial.
Durant la primera part de la jornada s'ha fet una conferència, amb Xavier Riestra i Carlos Salinas, centrada en els actius digitals, que han fet un repàs als avenços més destacat en els darrers 12 mesos en aquest àmbit, així com la ponència de Carla Babot, que ha explicat com es poden gestionar patrimonis digitals amb sistemes de seguretat per seguir l’origen dels actius.
A la segona part s'ha parlat sobre les novetat i tendències en intel·ligència artificial, amb l'expert David Vivancos, que ha explicat l'evolució de les màquines amb consciència. També han participat Eric Garcia i Eric Risco, de MoraBanc i Andorra Telecom, que han exposat diversos casos pràctics. Gerard Albà, CEO de Morabanc ha tancat la jornada.