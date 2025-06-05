Afers Socials
Govern aportarà 22.000 euros anuals a la Federació de la Gent Gran
La finalitat de l'acord es donar cobertura al seguit d'activitats per afavorir el benestar de la gent gran
El Govern aportarà 22.000 euros anuals a la Federació de la Gent Gran, després del conveni signat aquest matí entre la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, i el president de la Federació, Fèlix Zapatero. La finalitat de l'acord és donar cobertura al seguit d'activitats que tenen per afavorir el benestar de la gent gran, evitar l'aïllament i fomentar la participació social d'aquest col·lectiu. L'entesa té una vigència fins al 31 de desembre del 2028 i la col·laboració entre ambdós es va iniciar el 2020.