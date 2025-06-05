BALANÇ COMPTABLE
FEDA gairebé dobla el benefici previst durant el primer trimestre
La venda d’electricitat i serveis tèrmics creix respecte al mateix període del 2024
FEDA ha tancat el primer trimestre de l’any amb un benefici de 8,4 milions d’euros, segons el balanç comptable presentat per l’ens. Aquesta xifra, tot i representar un descens respecte als 11,6 milions registrats en el mateix període del 2024, suposa gairebé el doble dels guanys que s’havien previst inicialment, xifrats en 4,9 milions.
L’augment dels ingressos ha estat clau per aconseguir aquest resultat. Les vendes d’electricitat i serveis han superat els 31 milions d’euros, impulsades per un increment del 2,1% en el consum i un lleuger augment del preu mitjà facturat. També hi ha hagut una aportació destacada dels serveis de calor i fred, així com de prestacions diverses vinculades a l’energia.
23,4 milions ha estat la despesa d’explotació
Pel costat de les despeses, la contenció ha estat notable. Malgrat l’encariment de l’energia importada, FEDA ha aconseguit mantenir l’equilibri gràcies a una millor gestió dels recursos propis, especialment en l’àmbit dels subministraments i l’eficiència operativa. La despesa total d’explotació ha estat de 23,4 milions, inferior als 24,3 milions previstos.
L’evolució positiva ha vingut acompanyada d’un increment dels ingressos per serveis prestats a empreses del grup i d’una revaloració d’actius financers, que ha aportat més de 100.000 euros al resultat. La companyia ha millorat el marge operatiu.