DIÀLEG AMB SINDICATS
Els funcionaris volen un augment superior al proposat pel Govern
La proposta sindical pretén incloure els jubilats d’aquest any en la pujada de sou
El Sindicat de Bombers d’Andorra (SIBA) i l’Associació de Bombers d’Andorra (ABA) van expressar la voluntat d’anar més enllà del 8% d’augment salarial proposat pel Govern, amb l’objectiu que els increments siguin retroactius des de l’1 de gener del 2025. Tot i valorar positivament l’obertura de negociacions, reclamen concrecions, garanties i que el primer pas sigui tancar el nou sistema de compensació per la manca del GAdA.
Des del SIBA, Jordi Soler va confirmar que el sindicat ja té pràcticament enllestida la seva proposta, que inclou complements específics i observacions sobre el sistema retributiu, i que serà enviada al Govern aviat. Segons Soler, “ja fa temps que es va anticipar aquest debat amb el secretari d’Estat i ara és moment de concretar”.
Bombers i penitenciaris reclamen més formació
A més, Soler va posar l’accent en la necessitat de millorar l’accés a formació especialitzada, sovint limitada per falta de pressupost. “Hi ha bombers que encara no han pogut completar el nivell 2 per manca de recursos any rere any”, va denunciar Soler, que també va reclamar saber quina part del pressupost duplicat per formació es destinarà realment al cos de bombers. “Som més de 100 efectius i cal una dotació proporcional.”
Per part de l’ABA, Joan Torra va exposar que l’augment mitjà proposat per al cos se situaria prop del 7%, amb increments d’uns 230 euros mensuals per als efectius situats a la franja baixa. Torra insisteix que l’aplicació hauria de ser retroactiva a 1 de gener del 2025, per no deixar fora els bombers que es jubilen aquest any. També denuncia les grans mancances en formació obligatòria, limitada actualment a 48 hores anuals, i alerta que l’augment del pressupost no tindrà impacte real si no s’acompanya de més efectius per compensar la càrrega de servei.
Des del Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA), Sergi Teixeira va assegurar que el col·lectiu veu amb bons ulls l’augment plantejat pel Govern, però que la prioritat és tancar primer l’acord sobre la compensació del GAdA. El sindicat estaria disposat a negociar augments superiors a l’actual 8%, amb la possibilitat d’arribar fins a un 12% o 14% per als treballadors més veterans. També va destacar favorablement l’increment previst de la dotació per a formació interna.
ASCENSOS PERMESOS A UNIFORMATS AMB CASOS OBERTS
Fins ara, la normativa establia que no podien optar a una plaça de promoció interna els funcionaris processats per delictes dolosos o imprudents relacionats amb l’exercici de la funció pública, així com aquells que fossin objecte d’un expedient disciplinari per falta molt greu, mentre no fossin absolts. Amb el nou redactat, aquests treballadors podran continuar dins el procés fins que hi hagi una decisió definitiva.
La proposta forma part de la modificació de les normes reguladores dels cossos especials i de la Llei de la funció pública de l’Administració de Justícia, impulsada per tots els grups parlamentaris excepte Andorra Endavant. Tot i que el text es va publicar ahir al Butlletí del Consell General, serà presentada avui en roda de premsa.