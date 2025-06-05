Estadística
Dues dones policia per cada deu efectius i només una per cada deu bombers
El cos penitenciari té dues agents per cada desena de carcellers
Andorra comptava a tancament del 2024 amb un total de 319 efectius policials, quatre més que en comparació amb l'any anterior. El nombre de treballadors penitenciaris era de 79, vuit més que a l'any anterior, i hi havia 138 bombers, dos més que l'any 2023, segons publica Estadística.
La policia tenia 259 efectius de personal del cos de seguretat i 60 del personal administratiu i tècnic, mentre que a tancament d'any no hi havia cap alumne al cos. Estadística exposa que el 79% dels efectius policials eren homes i el 21% restant dones, tot i que aquesta proporció s'inverteix en el personal administratiu i tècnic, on les dones suposaven el 71,7%. L'informe indica que la ràtio d'efectius policials per cada 100.000 habitants era de 297,37, el que representa un 1,5% menys respecte al 2023.
La plantilla de la presó de la Comella estava integrada per 63 agents penitenciaris i 16 empleats corresponien a personal administratiu i tècnic. Un 77,2% dels efectius eren homes i el 22,8% restant dones. La ràtio d'efectius penitenciaris se situa en 90,70 per cada 100.000 habitants, el que suposa un increment del 8,7% en un any.
Estadística explica que la composició del cos de bombers era a final del 2024 de 138 efectius, amb 121 agents, 17 administratius i tècnics i cap alumne. La presència femenina en aquest cos és la més reduïda ja que un 7,2% dels efectius del cos de bombers, tenint en compte els alumnes i el personal administratiu, eren dones, respecte al 92,8% d'homes. I si només en tenen en compte els agents de bombers les dades indiquen que el 97,5% del cos està format per homes. La ràtio d'efectius dels bombers és de 158,4 per cada 100.000 habitants, el que comporta una baixada del 0,9% comparat amb el 2023.