PROPOSICIÓ DE LLEI
Demòcrates impulsa un registre de la propietat amb l’accés restringit
Les inscripcions estaran disponibles només per als tribunals, la Fiscalia, les notaries o les administracions públiques en compliment de les seves finalitats
El grup parlamentari demòcrata preveu implantar un registre de la propietat d’accés restringit. Una proposta amb l’objectiu de “dotar de més seguretat jurídica les transaccions immobiliàries” del país per tal de cobrir el buit que força actualment la justícia a dirigir-se als registres privats dels notaris per saber si a la propietat hi consta alguna ordre d’embargament. Així ho va exposar el president de Demòcrates per Andorra, Jordi Jordana, en la presentació de la proposició de llei del registre de la propietat, celebrada ahir al matí al Consell General. L’accés al recull d’inscripcions es limitarà als tribunals, el Ministeri Fiscal, les notaries o les administracions públiques en el compliment de les seves finalitats. Pel que fa a terceres persones, caldrà “un interès legítim que en justifiqui l’accés”, va afegir Jordana. Un exemple seria un propietari amb conflictes de límits, amb un terreny veí, ja que és legítim que pugui conèixer a qui pertany el solar afectat. “No volem que sigui una eina de safareig”, va justificar la presidenta suplent del grup parlamentari demòcrata, Maria Martisella. Des del partit es vol garantir així el dret a la intimitat i la protecció de dades personals.
“L’objectiu és dotar de més seguretat jurídica les transaccions immobiliàries”
La proposició de llei respon al compromís recollit en la votació unànime a favor de la necessitat d’implementar un sistema d’aquestes característiques, que es desprèn del monogràfic d’habitatge del novembre del 2023. “Hi donem compliment després d’un treball que ha estat molt llarg, molt jurídic i tècnic requerit per la seva pròpia casuística i naturalesa”, va manifestar Martisella. L’objecte global dels 144 articles que componen el text és, no tan sols inscriure els drets immobles del Principat, sinó que també les càrregues i els gravàmens de les respectives propietats, tal com va explicar Jordana. Per tant, “no es podran oposar a tercers gravàmens que no estiguin inscrits al registre”, va valorar Jordana. A més, contribuirà a ordenar el parc immobiliari d’Andorra i ajudarà en matèria de polítiques d’habitatge i desenvolupament urbanístic del país.
“No volem que el registre de la propietat sigui una eina de safareig per als ciutadans”
El format previst pel registre és electrònic i el formaran dos folis: un amb les característiques de l’immoble i el dret de propietat i un altre amb les respectives càrregues, com ara les hipoteques o gravàmens. S’hi podran inscriure escriptures públiques, resolucions judicials, documents autèntics i contractes d’arrendament de residència habitual. S’exclouen lloguers de recintes turístics o de temporada.
Entrada en vigor
Els terminis marcats busquen que la llei entri en vigor el gener del 2027. El primer pas va ser el de presentar ahir el text als actors implicats, que inclouen el Govern, la resta de grups parlamentaris, els comuns, els notaris i col·lectius representants de propietaris, entre d’altres. Tots ells disposaran de temps fins al setembre vinent per aportar suggeriments i, a partir de llavors, la proposició entrarà a tràmit parlamentari, sent aprovada entre els mesos de gener i febrer del 2026. Des d’aquest moment caldrà un any fins aconseguir que sigui una realitat dins l’espai temporal marcat. Durant aquests dotze mesos el grup demòcrata treballarà en una llei que reguli els drets reals, i les modificacions necessàries en d’altres com són la Llei de propietat horitzontal, la del cadastre i la d’embargament, entre d’altres. Tot i que la inscripció serà obligatòria per a totes les transaccions fetes davant notari un cop entri en vigor la llei, es planteja que es faci de manera progressiva en transaccions i inscripcions d’immobles previs. “Calculem que a Andorra hi ha entre 50.000 i 60.000 immobles, més les seves respectives càrregues”, va explicar Jordana, així que bolcar tota aquesta informació serà un procés “llarg i feixuc”, va afegir.
L'ACCÉS, COMPETÈNCIA DELS REGIDORS
Els candidats hauran de passar un concurs, per tal de ser independents a qualsevol administració pública, a més de superar un període de pràctiques a l’estranger.